uch_chast

Вадим Левин uch_chast

 
70 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Проректор по учебной работе

Проректор по учебной работе ВУЗа.

  • Серверный JS скрипт

    $10

    Нужно написать серверный JS скрипт, который получает из POST параметры, вызывает хранимую процедуру БД SQLServer формирует и возвращает в вызывающую программу XML. В приложении текст этого же скрипта на VB.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенаправление запроса

    Есть серверный скрипт, который принимает POST запрос от десктопного приложения и возвращает ему XML. Нужно в скрипт добавить функцию переадресации запроса на внешний сервер, забрать оттуда XML и передать в вызывающее приложение. Желательна реализация на VBS или ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Масштабирование изображений

    $10

    Нужен скрипт или ActivX, преобразующий (масштабирующий) исходную картинку в указанные размеры. Скрипт должен возвращать URL измененного изображения: вызов скрипта Масштабирование изображения должно производиться пропорционально - то есть, если исходное изображение превышает заданные размеры ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Картинки на телефоне

    $250

    Приложение обращается к серверу и проверяет наличие обновлений для данного абонента, если обновление есть, оно скачивается и сохраняется в БД приложения. Обновление включает в себя картинку и текст. При старте приложения на телефоне на экран выводится ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Расписание занятий

    Для института театра и кино требуется создать систему ведения и просмотра расписания занятий. Расписание занятий меняется для одной группы по неделям: то есть на четных неделях расписание по дням одно, а по нечетным оно другое. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
andresyuk_be
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$280
10 баллов
15 лет назад
Картинки на телефоне
Быстро предоставил ТЗ, оплата строго в поставенный срок. Отличный заказчик и просто хороший человек, надеюсь будем работать еще!
Отличный, знающий программист. Хороший человек. Рад, что познакомился с таким человеком. Сделал больше, чем было оговорено с самого начала. Обязательно поработаем еще, да, в принципе, уже начали работу дальше. Советую обращаться к Богдану.
Ответный отзыв
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Расписание занятий
Отличный заказчик и приятный человек. Иногда строгий, но всегда справедливый. Приятно работать с такими людьми, которые знают что именно нужно. Все мои идеи по улучшению проекта обсуждались и если были адекватны, применялись. Всем рекомендую и надеюсь на что еще будем сотрудничать.
Знающий программист. Хороший человек и специалист. Очень рад, что познакомился с Сергеем. Сергей сделал проект по своему предложению, обосновав свои изменения. Советую обращаться к Сергею. Наша совместная работа, я уверен, что продолжится.
Ответный отзыв