Нужно написать серверный JS скрипт, который получает из POST параметры, вызывает хранимую процедуру БД SQLServer формирует и возвращает в вызывающую программу XML. В приложении текст этого же скрипта на VB.
- $10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть серверный скрипт, который принимает POST запрос от десктопного приложения и возвращает ему XML. Нужно в скрипт добавить функцию переадресации запроса на внешний сервер, забрать оттуда XML и передать в вызывающее приложение. Желательна реализация на VBS или ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужен скрипт или ActivX, преобразующий (масштабирующий) исходную картинку в указанные размеры. Скрипт должен возвращать URL измененного изображения: вызов скрипта Масштабирование изображения должно производиться пропорционально - то есть, если исходное изображение превышает заданные размеры ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Приложение обращается к серверу и проверяет наличие обновлений для данного абонента, если обновление есть, оно скачивается и сохраняется в БД приложения. Обновление включает в себя картинку и текст. При старте приложения на телефоне на экран выводится ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен15 лет назад
Для института театра и кино требуется создать систему ведения и просмотра расписания занятий. Расписание занятий меняется для одной группы по неделям: то есть на четных неделях расписание по дням одно, а по нечетным оно другое. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад