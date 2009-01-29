Отличный заказчик и приятный человек. Иногда строгий, но всегда справедливый. Приятно работать с такими людьми, которые знают что именно нужно. Все мои идеи по улучшению проекта обсуждались и если были адекватны, применялись. Всем рекомендую и надеюсь на что еще будем сотрудничать.