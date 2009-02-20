Картинки на телефоне

Приложение обращается к серверу и проверяет наличие обновлений для данного абонента, если обновление есть, оно скачивается и сохраняется в БД приложения. Обновление включает в себя картинку и текст.

При старте приложения на телефоне на экран выводится сохраненная картинка с поясняющим текстом.

Помимо картинки приложение имеет меню в котором:

- "мои данные" - форма для регистрации пользователя

- "информация" - обращение к серверу и скачивание данных, которые затем просматриваются на экране.

Более полное задание высылается по запросу.