Картинки на телефоне

$250
Мобильные приложенияЗавершен6 заявок465 просмотров
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Приложение обращается к серверу и проверяет наличие обновлений для данного абонента, если обновление есть, оно скачивается и сохраняется в БД приложения. Обновление включает в себя картинку и текст.

При старте приложения на телефоне на экран выводится сохраненная картинка с поясняющим текстом.

Помимо картинки приложение имеет меню в котором:

- "мои данные" - форма для регистрации пользователя

- "информация" - обращение к серверу и скачивание данных, которые затем просматриваются на экране.

Более полное задание высылается по запросу.

15 лет назад
uch_chast
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
andresyuk_be
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$280
20 дней
Отличный, знающий программист. Хороший человек. Рад, что познакомился с таким человеком. Сделал больше, чем было оговорено с самого начала. Обязательно поработаем еще, да, в принципе, уже начали работу дальше. Советую обращаться к Богдану.
Быстро предоставил ТЗ, оплата строго в поставенный срок. Отличный заказчик и просто хороший человек, надеюсь будем работать еще!
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