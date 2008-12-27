Доработка приложения для PDA на .Net

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки208 просмотров
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Необходимо доработать FinAck Mobile Client (http://www.fin-ack.com/mob), написанный на Microsoft.Net Compact Framework для Pocket PC для работы на смартфонах без тачскрина (Smartphone версии windows mobile).

Доработки касаются пользовательского интерфейса.

Т.З. в приложении

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15 лет назад
finack
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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