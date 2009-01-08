Приложение для телефона

Требуется разработчик софта под Symbian. Сейчас основной упор на версию 9.4, но 9.3 будет использоваться не меньше. Проектов много, работа удаленная. Тестирование программ (если у вас нет смартфона нужного) берем на себя. Было бы очень хорошо увидеть ваши ...