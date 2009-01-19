Прога под iphone

Требуется разработчик под IPHONE 3G требуется разработка приложения для обработки смс - отправленные смс сообщения требуется пересылать на веб сервер подробнее обсужу с кандидатом лично от вас стоимость разработки, и требуеме время в контактах указывайте icq для связи спасибо !!! СТРОГО ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть .sh файлы с кодом. Задача - написать прогу, которая будет логинится под рутом на айфон и выполнять эти .sh + оболчка.
Если не умеете логинится под рутом на айфоне при помощи написанного приложение - лучше не тратить время своё и наше.
Прога нужна самом-собой под джейбрейкнутый айфон.
Кидалы идут на Х...Безопасная сделка.
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