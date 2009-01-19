Прога под iphone

Есть .sh файлы с кодом. Задача - написать прогу, которая будет логинится под рутом на айфон и выполнять эти .sh + оболчка.

Если не умеете логинится под рутом на айфоне при помощи написанного приложение - лучше не тратить время своё и наше.

Прога нужна самом-собой под джейбрейкнутый айфон.

Кидалы идут на Х...Безопасная сделка.