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Два высших образования-юридическое и экономическое,оконченные курсы английского языка и курсы информационных технологий.
Опыт в написании научных статей,публиковавшихся в печатных изданиях ВУЗов,написание курсовых,дипломных и отчетных работ,решение контрольных работ.
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Копирайтинг
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$10/час
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Переводы
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$20/час
от $20от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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$10/час
от $10от 2 часов
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$100/час
от $100от 3 дней
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