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Два высших образования-юридическое и экономическое,оконченные курсы английского языка и курсы информационных технологий.

Опыт в написании научных статей,публиковавшихся в печатных изданиях ВУЗов,написание курсовых,дипломных и отчетных работ,решение контрольных работ.