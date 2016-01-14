v_ovsyanikov

Виталий Овсяников v_ovsyanikov

 
35 летБеларусь/Жлобин
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка сайтов

 Skype: vitalya_ovsyanikov     

 Email: [email protected]

Знания, умения, навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • JQuery
  • SVG
  • Bootstrap3/верстка под мобильные устройства.
  • LESS
  • Gulp
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка
  • SEO-верстка.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9.0+).
  • Pixel Perfect
CMS:

  • Интеграция верстки c wordpress
Гарантирую:
  • Качественную работу.
  • Соблюдение сроков.
  • Постоянную связь.
WordPressВерстка сайтаHTMLjQueryGulpВерстка под WordPress
Портфолио
Отзывы заказчиков
Marrych
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
9 баллов
8 лет назад
Сверстать сайт на джумла
Качество хорошое, работать можно.
Отличный заказчик. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
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