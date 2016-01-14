Верстка сайтов
Skype: vitalya_ovsyanikov
Email: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- HTML5
- CSS3
- JQuery
- SVG
- Bootstrap3/верстка под мобильные устройства.
- LESS
- Gulp
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка
- SEO-верстка.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9.0+).
- Pixel Perfect
- Интеграция верстки c wordpress
- Качественную работу.
- Соблюдение сроков.
- Постоянную связь.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Www.torman.by211 просмотров
- Bouncy_mobile146 просмотров
- Bouncy173 просмотра
- Axit_mobile157 просмотров
- Axit254 просмотра
- РАНСХиГС174 просмотра
- Boxify mobile157 просмотров
- Boxify159 просмотров
- KreativePixe137 просмотров
- OfficeZilla129 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
8 лет назад
Качество хорошое, работать можно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Сотрудничеством доволен.
HTML-верстка
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
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