"Микро файлообменник" доступ только с определенной страницы сайта нужно написать сл код и разместить на странице работающего сайта интерфейс : юзер задаёт имя файла и этот файл грузится на сервер и передаётся на обработку скрипту который в ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- есть система на скрипте mailwizz ( Yii) + SQL и списки /базы емейлов1) есть работающий скрипт для этой системы на базе mailwizz ( Yii)- его нужно "прикрутить" к системе. это скрипт https://github.com/magicdude4eva/port25-bouncehandler/blob/master/README.md 2) есть скрипт на GO ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужны скриншоты статистик рекламы с 1 по 30 сентября 2015 г. 1) ВКонтакте, 2) ОдноКлассниках 3) ФейсБуке нужны только скриншоты статистик - даты, показы и клики. только. ни тема ни банеры ни настройки не нужны. только стата по показам ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
На сайте medsovet.pro нужно - здесь http://medsovet.pro/index.php?option=com_qna&view=qna&Itemid=64 при кликании на нижнюю картинку "ЗАДАТЬ вопрос врачам" - должен быть переход на главную страницу. и у этой картинки атрибуты alt="Задать вопрос врачу онлайн" и title="Задать вопрос врачу онлайнВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад