valnick

Валерий valnick

 
66 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Для PHP программиста, быстрое задание

    "Микро файлообменник" доступ только с определенной страницы сайта  нужно написать сл код и разместить на странице работающего сайта   интерфейс : юзер задаёт имя файла и этот файл грузится на сервер и передаётся на обработку скрипту который в ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Yii php программист

    - есть система на скрипте mailwizz ( Yii) + SQL  и списки /базы емейлов1) есть работающий скрипт для этой системы на базе mailwizz ( Yii)-  его нужно "прикрутить" к  системе.  это скрипт https://github.com/magicdude4eva/port25-bouncehandler/blob/master/README.md 2) есть скрипт на GO ...

    PHPYii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Реклама ВК, ОК, ФБ

    Нужны скриншоты статистик рекламы с 1 по 30 сентября 2015 г. 1) ВКонтакте, 2) ОдноКлассниках 3) ФейсБуке нужны только скриншоты статистик - даты, показы и клики. только. ни тема ни банеры ни настройки не нужны. только стата по показам ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменисть ссылку с картинки на другую. Джумла

    $50

    На сайте medsovet.pro нужно - здесь http://medsovet.pro/index.php?option=com_qna&amp;view=qna&amp;Itemid=64 при кликании на нижнюю картинку "ЗАДАТЬ вопрос врачам" - должен быть переход на главную страницу. и у этой картинки атрибуты alt="Задать вопрос врачу онлайн" и title="Задать вопрос врачу онлайн

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад