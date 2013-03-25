varienyi

Валерий varienyi

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vladimir_VV
Владимир 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Перенос сайта
MODX
Задача поставлена предельно ясно, все необходимые данные предоставлены, заказчик всегда на связи. Оплата своевременная. Всем рекомендую.
Очень качественный и быстрый исполнитель... РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
DIMA_BEL
Дмитрий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
12 лет назад
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DLE
Очень хороший заказчик!! Точно формулирует требование, не подгоняет! Все оплатил в срок!
Исполнитель очень ответственный, рекомендую его...держит в курсе в процессе работы... очень понравилсоь с ним работать, сделал даже больше на что договаривались...
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