$10
Добрый день! Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой, сайт находится под управлением Modx
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Добрый день! Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой, сайт находится под управлением Modx
Нужно создать рекламные объявления в яндекс директе для сайта okna-leta.com Регион Москва Московская область
Нужен Dle шаблон на пластиковые окна Schuco Разарботать простенький дизайн и подготовить его под DLE. Подробную информацию вышлю реальному исполнителю.