Требуется сбор базы резюме соискателей на должность рекрутера с сайтов о вакансиях в течение 2-3 недель. Ежедневно проводить прозвон по собранным резюме и отправлять отчет о результатах. Оплата будет производиться за достигнутые результаты. Критерии поиска и детали будут обсуждены при передаче ТЗ.
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Нужно улучшить макет лендинга на Tilda по продвижению гриля: Правильно построить расположение модулей и кнопок по системе AIDA. Улучшить сами модули. Улучшить дискриптор, призывы, акционное предложение. Предоставляю информацию: Разработанная ЦА, файл с ...Тестирование сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется продвижение готового УТП с крупным средним чеком (от 1000$) направление строительное Сбор базы потенциальных клиентов Холодный прозвон с проработкой скриптов У нас есть готовые предложения для клиентов с понятной ценой и ...Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт6 лет назад