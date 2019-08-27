vashoazis

Дмитрий vashoazis

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Предприятие "Ваш Оазис" ищет результативных продажников!

  • Сбор базы резюме соискателей и прозвон по скрипту

    Требуется сбор базы резюме соискателей на должность рекрутера с сайтов о вакансиях в течение 2-3 недель. Ежедневно проводить прозвон по собранным резюме и отправлять отчет о результатах. Оплата будет производиться за достигнутые результаты. Критерии поиска и детали будут обсуждены при передаче ТЗ.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать тестовый лендинг на Тильде

    Нужно улучшить макет лендинга на Tilda по продвижению гриля: Правильно построить расположение модулей и кнопок по системе AIDA. Улучшить сами модули. Улучшить дискриптор, призывы, акционное предложение. Предоставляю информацию: Разработанная ЦА, файл с ...

    Tilda
    Тестирование сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать базу и выполнить обзвон, прямые продажи

    Требуется продвижение готового УТП с крупным средним чеком (от 1000$) направление строительное Сбор базы потенциальных клиентов Холодный прозвон с проработкой скриптов У нас есть готовые предложения для клиентов с понятной ценой и ...

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад