Требуется сбор базы резюме соискателей на должность рекрутера с сайтов о вакансиях в течение 2-3 недель. Ежедневно проводить прозвон по собранным резюме и отправлять отчет о результатах. Оплата будет производиться за достигнутые результаты. Критерии поиска и детали будут обсуждены при передаче ТЗ.