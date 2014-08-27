vasko023

Василий Сахаров vasko023

 
34 годаРоссия/Тольятти
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Работа с SEO SMM SMO, Direct, Adwords повышение конверсии сайта, звонков и

- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося

- Внутренняя оптимизации сайта

- SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов

- Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов

- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml

- Настройка редиректов, работа с .htaccess

- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта

- «Общение» с CMS, настройка необходимых плагинов, оптимизация

- Работа с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика

- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика

- Улучшение поведенческого фактора

- Увеличение рейтингов социальной активности

- Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков

- Работа с биржами купли/продажи вечных/арендных ссылок

- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц

Работа с SEO SMM SMO, Direct, Adwords повышение конверсии сайта, звонков и продаж

Семантическое ядроGoogle Ads
Контекстная реклама
нет отзывов
от $70
от 30 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 30 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $150
от 30 дней
нет рейтинга