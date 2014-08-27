- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося
- Внутренняя оптимизации сайта
- SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов
- Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов
- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml
- Настройка редиректов, работа с .htaccess
- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта
- «Общение» с CMS, настройка необходимых плагинов, оптимизация
- Работа с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика
- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика
- Улучшение поведенческого фактора
- Увеличение рейтингов социальной активности
- Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков
- Работа с биржами купли/продажи вечных/арендных ссылок
- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц
Работа с SEO SMM SMO, Direct, Adwords повышение конверсии сайта, звонков и продаж