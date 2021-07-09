Есть интернет магазин, на котором настроен расширенный e-commerce и data layer. Есть масса тегов в тег-менеджере (скрин прикрепил), которые тянутся в расширенный e-commerce GA (если мы все правильно понимаем). Что необходимо сделать: 1. Проверить корректно ли google data ...