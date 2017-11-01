vertas2017

Евгения Гарезина vertas2017

 
37 летРоссия/Сыктывкар
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн полиграфической продукции

    Требуется подготовить дизайн полиграфической продукции. Календари: настенный квартальный, настольный календарь "Домик", карманный календарь. Дизайн должен отражать специфику работы агентства.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства

    Требуется сделать редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства www.vertas.ru (можно зайти и посмотреть, что он из себя представляет на данный момент). Тематика сайта: авиа и железнодорожные перевозки (не интернет-магазин, продажа на сайте не ведется), бизнес-авиация (но не авиакомпания). Дизайн ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$330
10 баллов
6 лет назад
Дизайн полиграфической продукции
Спасибо большое за проект) Оплата во время, без задержек и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!