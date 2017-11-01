vertas2017

Требуется подготовить дизайн полиграфической продукции. Календари: настенный квартальный, настольный календарь "Домик", карманный календарь. Дизайн должен отражать специфику работы агентства.
Дизайн продукции1 исполнитель
Закрыт
6 лет назад
Требуется подготовить дизайн полиграфической продукции. Календари: настенный квартальный, настольный календарь "Домик", карманный календарь. Дизайн должен отражать специфику работы агентства.
Требуется сделать редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства www.vertas.ru (можно зайти и посмотреть, что он из себя представляет на данный момент). Тематика сайта: авиа и железнодорожные перевозки (не интернет-магазин, продажа на сайте не ведется), бизнес-авиация (но не авиакомпания). Дизайн ...