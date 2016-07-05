Есть готовый проект, который работал на хостинге. При попытке установить его локално в интранете на ХАМПЕ выдаётся ошибка. https://github.com/vheinitz/reatha/tree/reatha_R0.0.3 Я думаю, там какие-то настройки связанные с ROOT-директорией либо в каком-то конфиг-файле ...
Я фрилэнсер в Германии. Моя специализация C++. Время от времени мне не обойтись без решения задачь в сфере веб-програмирования, в которой я не силён. Буду заинтересован в помощи либо за деньги либо за адекватную помощь в решении задач' на C++.
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Цель сайта - облегчить людям принять решение для начала лечения гомеопатией (либо другими щадящими методами, напр. народной медициной.) Сайт позволяет непренуждённо ознамомитъся с процессом лечения и выбрать врача. Начало лечения гомеопатией состоит в подробном ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, после долгих раздумий думал сделать всё на джумла. Не сможете проконсультировать/помоч? Вот описание: https://github.com/vheinitz/Tinus/wiki https://github.com/vheinitz/Tinus/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад