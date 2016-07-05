Требуется периодически помощь в веб-проектах

Я фрилэнсер в Германии. Моя специализация C++. Время от времени мне не обойтись без решения задачь в сфере веб-програмирования, в которой я не силён. Буду заинтересован в помощи либо за деньги либо за адекватную помощь в решении задач' на C++.