Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Виктор
victor_vlad
victor_vlad
57 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
Опытный
переводчик
с английского и венгерского.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $5
от 1 дня
#617
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $9
от 1 дня
#895
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5
от 1 дня
#2288
Переводы
нет отзывов
$6/час
от $60
от 2 дней
#3846
Фрилансер
Заказчик
Предложить заказ
Отправить сообщение
Цены на услуги
3
Информация
Свернуть сайдбар