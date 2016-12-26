victor_vlad

Виктор victor_vlad

 
57 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Опытный переводчик с английского и венгерского. 

Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#617
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $9от 1 дня
#895
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#2288
Переводы
нет отзывов
$6/час
от $60от 2 дней
#3846