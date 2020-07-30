vikavika81

Добрый день! Необходимо разместить 60 крауд ссылок на форумах/блогах на 2 акцептора, по 30 ссылок на каждый.Ссылки должны быть на английском языке и на английских форумах/блогах. Приемлемая оплата - 2$ за ссылку, но также готовы рассмотреть ваши ...
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть [b]5 размещенных статей[/b], необходимо на каждую их них разместить по [b]20 ссылок[/b] форумов/блогов/площадок. Параметры для площадок доноров: [b]Трафик (SimilarWeb)[/b] - >=30000 [b]DR[/b] >=30 [b]Alexa Rank[/b] =<1000000 [b]Гео[/b] - RU Так же допускается возможность слегка понизить требования.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходим человек, который приблизительно неделю будет заниматься написанием текстов для озвучки видео. Общий примерный обьем 35 000 символовКопирайтинг10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перевести 10 текстов, в среднем на 4-5 тыс. символов, с английского языка на французский.Переводы9 заявокЗакрыт3 года назад