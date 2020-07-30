vikavika81

Виктория vikavika81

 
41 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Размещение крауд ссылок

    Добрый день! Необходимо разместить 60 крауд ссылок на форумах/блогах на 2 акцептора, по 30 ссылок на каждый.Ссылки должны быть на английском языке и на английских форумах/блогах. Приемлемая оплата - 2$ за ссылку, но также готовы рассмотреть ваши ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить ссылки на статьи

    Есть [b]5 размещенных статей[/b], необходимо на каждую их них разместить по [b]20 ссылок[/b] форумов/блогов/площадок. Параметры для площадок доноров:  [b]Трафик (SimilarWeb)[/b] -  &gt;=30000 [b]DR[/b] &gt;=30 [b]Alexa Rank[/b] =&lt;1000000 [b]Гео[/b] - RU  Так же допускается возможность слегка понизить требования.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад