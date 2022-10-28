viktoganchev

В пошуках готового шаблону дошки автопродажів, схожого на авторіа та автобазараф. Цікавлять тільки готові рішення з функціоналом для нормального обсягу трафіку. Маємо власне рішення, але відкриті до кращих варіантів. Розробка з нуля не підходить. Пропонуйте ваші варіанти продажу.