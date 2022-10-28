viktoganchev

Ищется помощник для поиска ассистента по развитию американского YouTube канала. Задачи: сбор ТГ чатов и ФБ групп, размещение вакансии, сбор откликов и назначение собеседований. Занятость около 4 часов в день. Оплата 70$ в неделю. Рассматриваются кандидаты с опытом и без. Бонус за качественную работу — отличный отзыв.
- $70Рекрутинг (HR)2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $100
В пошуках готового шаблону дошки автопродажів, схожого на авторіа та автобазараф. Цікавлять тільки готові рішення з функціоналом для нормального обсягу трафіку. Маємо власне рішення, але відкриті до кращих варіантів. Розробка з нуля не підходить. Пропонуйте ваші варіанти продажу.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрытгод назад
- $25
Необхідно знайти старий домен з релевантною історією для дошки автопродажів в США в зоні .com. Потрібно перевірити дропи та шукати на біржах типу telderi. Результати ресерчу слід подати в Google або Excel таблиці з коментарями по кожному пункту.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка лендинга для автосервиса с акцентом на высокую конверсию в заявки. Сайт должен быть оптимизирован под рекламные кампании в Google Ads. Ищем специалиста с опытом в создании эффективных LP для данного сегмента.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт3 года назад
Замовлено написання трьох унікальних статей на автомобільну тему обсягом 2000-3000 знаків кожна. Теми: промивка бензинових форсунок, реставрація тормозних суппортів, перевірка герметичності впускного колектора димогенератором. Статті повинні бути написані російською мовою з натяком на інфостиль.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт3 года назад
Потрібно створити лендінг та запустити контекстну рекламу для автосервісу в Україні. Шукається фахівець з успішним досвідом у цій сфері, бажано з мультибрендовими проектами. Відгуки повинні містити інформацію про запущені кампанії та отримані результати.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад