viktoganchev

Виктор viktoganchev

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подбор помощника

    $70

    Ищется помощник для поиска ассистента по развитию американского YouTube канала. Задачи: сбор ТГ чатов и ФБ групп, размещение вакансии, сбор откликов и назначение собеседований. Занятость около 4 часов в день. Оплата 70$ в неделю. Рассматриваются кандидаты с опытом и без. Бонус за качественную работу — отличный отзыв.

    Google
    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Шукаю шаблон дожки автопродажів (типу авторіа та автобазараф)

    $100

    В пошуках готового шаблону дошки автопродажів, схожого на авторіа та автобазараф. Цікавлять тільки готові рішення з функціоналом для нормального обсягу трафіку. Маємо власне рішення, але відкриті до кращих варіантів. Розробка з нуля не підходить. Пропонуйте ваші варіанти продажу.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Знайти домен з історією для дошки автопродажів в США

    $25

    Необхідно знайти старий домен з релевантною історією для дошки автопродажів в США в зоні .com. Потрібно перевірити дропи та шукати на біржах типу telderi. Результати ресерчу слід подати в Google або Excel таблиці з коментарями по кожному пункту.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • LP для автосервісу

    Требуется разработка лендинга для автосервиса с акцентом на высокую конверсию в заявки. Сайт должен быть оптимизирован под рекламные кампании в Google Ads. Ищем специалиста с опытом в создании эффективных LP для данного сегмента.

    Google Ads
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3 статті - автотема

    Замовлено написання трьох унікальних статей на автомобільну тему обсягом 2000-3000 знаків кожна. Теми: промивка бензинових форсунок, реставрація тормозних суппортів, перевірка герметичності впускного колектора димогенератором. Статті повинні бути написані російською мовою з натяком на інфостиль.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Google Ads + LP для автосервіса

    Потрібно створити лендінг та запустити контекстну рекламу для автосервісу в Україні. Шукається фахівець з успішним досвідом у цій сфері, бажано з мультибрендовими проектами. Відгуки повинні містити інформацію про запущені кампанії та отримані результати.

    Google Ads
    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    3 года назад