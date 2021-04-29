Изначально есть прайс который содержит бренд, модель и цену на смартфон. всего сейчас ~700 товаров. Требуется наполнить интернет магазин товарами, найти к каждому изображения, описание, характеристики.
Наполнение сайтов25 заявок
Закрыт
4 года назад
Изначально есть прайс который содержит бренд, модель и цену на смартфон. всего сейчас ~700 товаров. Требуется наполнить интернет магазин товарами, найти к каждому изображения, описание, характеристики.
Нужно сделать дизайн интернет-магазина, натянуть его на Opencart или Битрикс(так же можете предложить свою CMS), возможно потребуется наполнение его товарами(с поиском картинок).