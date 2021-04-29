viktorany

Виктор viktorany

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Наполнить интернет магазин товарами

    Изначально есть прайс который содержит бренд, модель и цену на смартфон. всего сейчас ~700 товаров. Требуется наполнить интернет магазин товарами, найти к каждому изображения, описание, характеристики.

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интернет-Магазин техники

    Нужно сделать дизайн интернет-магазина, натянуть его на Opencart или Битрикс(так же можете предложить свою CMS), возможно потребуется наполнение его товарами(с поиском картинок).

    Opencart
    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    4 года назад