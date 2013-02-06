vinograds

Сергей vinograds

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 5 статей финансовой тематики

    Для сайта компании, оказывающей финансовые услуги строительным организациям, необходимо написать 5 статей с описанием этих услуг: 1. Страхование строительно-монтажных рисков 2. Банковская гарантия 3. Тендерный кредит 4. Тендерный займ ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать 6 статей строительной тематики

    Для сайта строительной компании нужно написать 6 текстов с описанием каждой из оказываемых услуг. Длина текстов - желательно по 2000-2500 знаков. Темы: - Строительный контроль (технадзор) - Выполнение функций ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dara_White
Анастасия 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Написать 6 статей строительной тематики
Спасибо вам, Сергей, за интересную работу :) Было приятно иметь с вами дело.
Анастасия отлично справилась с задачей, сумела довольно быстро разобраться в специфической строительной тематике и написала хороший, действительно интересный, привлекающий внимание текст. Рекомендую!
Ответный отзыв
Your-Content
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Статьи
Написание статей
Не первый раз уже работаем с Сергеем. В этот раз, как и во все остальные, замечаний нет. Тз чёткое, понятное, конкретное. Оплата во время. Большое спасибо за плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
Работа выполнена отлично и точно в срок, уникальность всех текстов 100%.
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип компании
Сергей отличный заказчик - четкое задание, всегда на связи, вежливое общение, мгновенная оплата. Большое спасибо за сотрудничество!
Очень понравилось работать с Ольгой. Все пожелания к разрабатываемому логотипу были учтены, предложено множество вариантов. Все необходимые правки вносились в кратчайшие сроки. Рекомендую Ольгу, как замечательного профессионала!
Ответный отзыв
Your-Content
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
5 статей финансовой тематики
Сергей - один из самых лучших моих заказчиков. Он вежлив, приятен в общении, пунктуален в плане оплаты, к работе копирайтера относится с уважением и пониманием. За время сотрудничества ни разу не возникло какой-либо спорной ситуации, ведь Сергей отлично составлял ТЗ, по которым исполнитель мог предоставить ему именно то, что требуется. Сотрудничеством остался очень доволен, надеюсь Сергей ещё к нам обратится.
Отличный исполнитель! Александр и его команда выполнили заказ быстро и качественно. Несмотря на довольно сложную тематику, тексты получились интересными и грамотными. Все пожелания учтены, уникальность - 99-100%. За время сотрудничества сложилось такое впечатление, что Александр доступен в скайпе все 24 часа. Вообщем очень хорошо. Рекомендую!
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texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$70
10 баллов
12 лет назад
5 статей финансовой тематики
Сергей, спасибо за доверие и хорошие слова. Побольше бы таких правильных клиентов. Буду рада продолжению сотрудничества. Спасибо.
Алеся замечательно справилась с задачей - разобралась в специфической тематике и выполнила все качественно и в срок. Получился хорошо структурированный, аккуратно оформленный материал. Рекомендую Алесю, как Профессионала своего дела!
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