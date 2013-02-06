Сергей - один из самых лучших моих заказчиков. Он вежлив, приятен в общении, пунктуален в плане оплаты, к работе копирайтера относится с уважением и пониманием. За время сотрудничества ни разу не возникло какой-либо спорной ситуации, ведь Сергей отлично составлял ТЗ, по которым исполнитель мог предоставить ему именно то, что требуется. Сотрудничеством остался очень доволен, надеюсь Сергей ещё к нам обратится.