Необходимо написание 4 статей
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Завершен
11 лет назад
Необходимо написание 4 статей
Необходимо разработать логотип группы компаний.
Для сайта компании, оказывающей финансовые услуги строительным организациям, необходимо написать 5 статей с описанием этих услуг: 1. Страхование строительно-монтажных рисков 2. Банковская гарантия 3. Тендерный кредит 4. Тендерный займ ...
Для сайта строительной компании нужно написать 6 текстов с описанием каждой из оказываемых услуг. Длина текстов - желательно по 2000-2500 знаков. Темы: - Строительный контроль (технадзор) - Выполнение функций ...