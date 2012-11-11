В 2008 году, получил второе высшее образование - окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств, по специальности менеджер социокультурной сферы.

С августа 2008 года работаю методистом в Любанском районом Центре культуры Минской обл. РБ. За время работы проявил себя как хороший специалист, ответственный и исполнительный работник с хорошим уровнем профессиональной подготовки. Участвую в организации и исполнении культурно-досуговых проектов районного Центра культуры. Разрабатываю сценарии, осуществляю режисерско-постановочную работу массовых мероприятий. Опытный пользователь ПК, знание MS Office, Photoshop, Pinnacle и другие, работа с Интернетом, электронной почтой.