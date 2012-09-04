vinter1212

Виталий Огурцов vinter1212

 
46 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Карты

    На сайт необходимо вставить раздел с картами Беларуси (городов, областей,областных центров, районых центров, населенных пунктов) + вставить карты гугл и яндекс.Для этого их необходимо их найти и скачать. Указывайте пож.цену и срок. Подробности выбранному фрилансеру. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвинуть/доработать сайт

    1. сайт www.dizainer.by - требуется внутренняя оптимизация и продвижение. 2. сайт www.belnovosti.by - доработка (создание новых категорий, оптимизация, парсинг, граббинг, подключение партнерских программ). Внимание соискателям! Только качественно, быстро и четко! Сайты на джумле. Цена договорная. Предпочтения ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Предоставить пользователям загружать фото

    Сайт www.dizainer.by - необходимо предоставить возможность зарегистрированным пользователям загружать (прикреплять) фотографии (15-20) при добавлении своих товаров и услуг в каталог, с отображением их на личной странице. Просьба указать цены и сроки.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад