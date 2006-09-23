Работа для Web-программиста PHP/MySql/HTML/Javascript/AJAX. Английская компания, ведущая разработки в области IT Security ищет опытного Web-программиста в свой филиал в Киеве. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. Оплата высокая. Удобные условия работы. Возможны различные варианты ...
- $1500Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Работа для Web-программиста PHP/MySql/HTML/Javascript/AJAX. Английская компания, ведущая разработки в области IT Security ищет опытного Web-программиста в свой филиал в Киеве. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. Оплата высокая. Удобные условия работы. Возможны различные варианты ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Английская компания, ведущая разработки в области IT Security, открывает филиал в Киеве, в связи с чем производится набор команды молодых программистов под Linux: C/C++/Linux/MySql, PHP/MySql/HTML/Javascript, System Tester. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
Английская компания, ведущая разработки в области IT Security, открывает филиал в Киеве, в связи с чем производится набор команды молодых программистов под Linux: C/C++/Linux/MySql, PHP/MySql/HTML/Javascript, System Tester. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Английская компания, ведущая разработки в области IT Security, открывает филиал в Киеве, в связи с чем производится набор команды молодых программистов под Linux: C/C++/Linux/MySql, PHP/MySql/HTML/Javascript, System Tester. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2000
Срочно набираем программистов для удаленной работы: разработки модулей на C для компании работающей в области IT security. - Необходимо знание internet/intranet security, C, Linux. - Желательно знание или опыт работы с port scanners. - Идеально, но ...Прикладное ПО59 заявокЗакрыт18 лет назад