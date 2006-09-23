Английская компания, ведущая разработки в области IT Security, открывает филиал в Киеве, в связи с чем производится набор команды молодых программистов под Linux: C/C++/Linux/MySql, PHP/MySql/HTML/Javascript, System Tester. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. ...