vitalir

Security IT vitalir

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Web Developer PHP/MySql/HTML/Javascript/AJAX

    $1500

    Работа для Web-программиста PHP/MySql/HTML/Javascript/AJAX. Английская компания, ведущая разработки в области IT Security ищет опытного Web-программиста в свой филиал в Киеве. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. Оплата высокая. Удобные условия работы. Возможны различные варианты ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLLinuxAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web Developer PHP/MySql/HTML/Javascript/AJAX

    Работа для Web-программиста PHP/MySql/HTML/Javascript/AJAX. Английская компания, ведущая разработки в области IT Security ищет опытного Web-программиста в свой филиал в Киеве. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. Оплата высокая. Удобные условия работы. Возможны различные варианты ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLLinuxAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Test Developer/Tester - C/C++/Linux

    Английская компания, ведущая разработки в области IT Security, открывает филиал в Киеве, в связи с чем производится набор команды молодых программистов под Linux: C/C++/Linux/MySql, PHP/MySql/HTML/Javascript, System Tester. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. ...

    PHPJavascriptPythonMySQLHTMLLinux
    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист Web-интерфейса -PHP/MySql/HTML/JS/AJAX

    Английская компания, ведущая разработки в области IT Security, открывает филиал в Киеве, в связи с чем производится набор команды молодых программистов под Linux: C/C++/Linux/MySql, PHP/MySql/HTML/Javascript, System Tester. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. ...

    PHPJavascriptPythonMySQLHTMLLinuxAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист Linux C/C++

    Английская компания, ведущая разработки в области IT Security, открывает филиал в Киеве, в связи с чем производится набор команды молодых программистов под Linux: C/C++/Linux/MySql, PHP/MySql/HTML/Javascript, System Tester. Работа в офисе, недалеко от ст. метро Берестейская. ...

    PHPJavascriptPythonMySQLHTMLLinux
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • СРОЧНО: Удаленная работа для программистов на C, 1000-2000$/месяц

    $2000

    Срочно набираем программистов для удаленной работы: разработки модулей на C для компании работающей в области IT security. - Необходимо знание internet/intranet security, C, Linux. - Желательно знание или опыт работы с port scanners. - Идеально, но ...

    Linux
    Прикладное ПО59 заявок
    Закрыт
    18 лет назад