ОПЫТ РАБОТЫ:
11.2004 – до настоящего времени издательский дом “KP Publications”, цветокорректор
10.2003 – 10.2004 рекламное агентство полного цикла “Dialla”, специалист допечатной подготовки
10.2002 – 10.2003 издательство “Автоинформ” при типографии “Новий друк”, старший дизайнер и cисадмин в одном лице
08.2001 – 10.2002 издательство “Фінансова справа”, г. Киев, верстальщик
ОБРАЗОВАНИЕ:
1996-2001 — Винницкий государственный технический университет
• факультет автоматики и компьютерных систем управления;
• диплом с отличием
ПРОФНАВЫКИ:
Платформы: Mac, PC
Программы: QuarkXPress, InDesign, Photoshop, Illustrator, Distiller, Acrobat, ATM, FlightCheck, PreFlight, CorelDraw
ВАЖНО:
Исходя из библейских взглядов материал, рекламирующий спиртные напитки, табачные изделия и порнографию не верстаю!
тел.: +38 097 751-9738
e-mail: [email protected]