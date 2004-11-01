ОПЫТ РАБОТЫ:

11.2004 – до настоящего времени издательский дом “KP Publications”, цветокорректор

10.2003 – 10.2004 рекламное агентство полного цикла “Dialla”, специалист допечатной подготовки

10.2002 – 10.2003 издательство “Автоинформ” при типографии “Новий друк”, старший дизайнер и cисадмин в одном лице

08.2001 – 10.2002 издательство “Фінансова справа”, г. Киев, верстальщик

ОБРАЗОВАНИЕ:

1996-2001 — Винницкий государственный технический университет

• факультет автоматики и компьютерных систем управления;

• диплом с отличием

ПРОФНАВЫКИ:

Платформы: Mac, PC

Программы: QuarkXPress, InDesign, Photoshop, Illustrator, Distiller, Acrobat, ATM, FlightCheck, PreFlight, CorelDraw

ВАЖНО:

Исходя из библейских взглядов материал, рекламирующий спиртные напитки, табачные изделия и порнографию не верстаю!

тел.: +38 097 751-9738

e-mail: [email protected]