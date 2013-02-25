$50
gametarget.ru Сделать сайт наподобие этого. Создать готовый сайт топ 10 онлайн игр с оптимизированными обзорами, расчитанный на дальнейшее развитие.
Сайты «под ключ»6 заявок
Закрыт
12 лет назад
gametarget.ru Сделать сайт наподобие этого. Создать готовый сайт топ 10 онлайн игр с оптимизированными обзорами, расчитанный на дальнейшее развитие.
Требуется шаблон для сайта зрелищный и простой, но недорогой. Кто назначит в заявке минимальную цену, того и выберу.
Нужно наполнять каталог с онлайн играми обзорами и несколькими скриншотами, так чтобы на страницу заходило с поиска минимум 10 человек в сутки. Напишите за какую цену готовы работать, принимаются только опытные работники.
Требуется человек, который будет развивать и обновлять мой сайтик с онлайн играми (vijtar.ru, Яндекс временно убрал почти все страницы из поиска из-за некачественного контента). Готов платить 2500 руб. в мес.