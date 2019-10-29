Необходимо выполнить дизайн, верстку, адаптив, и интегрировать с wordpress! Обязательные требования: 1. ДИЗАЙН - современный, качественный, читабельный, стильный. 2. ВЕРСТКА - качественная, рукописная (без фреймворков), интерактивная. 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ - необходима качественная ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужен рекламный видеоролик: 1. Анимировать логотип компании 2. Смонтировать небольшое видео с услугами компании с озвузкой для сайта и соцсетей 3. Хотели бы получить предложения как лучше сделать и какие исходные ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо переделать выпадающее меню на корпоративном сайте под управлением CMS Wordpress, чтобы оно было удобно при пользовании на ПК и в адаптивном варианте. Без использования каких-либо плагиновСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо написать простое ПО для небольшой фирмы. А именно, необходима программа для ведения сотрудником базы клиентов (таблица в приложении), также хотелось бы, что бы программа была сетевая, каждый сотрудник мог вести свою отдельную ...Системное программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
5 лет назад
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличная работа! Однозначно рекомендую!