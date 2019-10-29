vlad_93

Владислав vlad_93

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Разработка корпоративного, многостраничного сайта для бизнеса

    Необходимо выполнить дизайн, верстку, адаптив, и интегрировать с wordpress! Обязательные требования: 1. ДИЗАЙН - современный, качественный, читабельный, стильный. 2. ВЕРСТКА - качественная, рукописная (без фреймворков), интерактивная. 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ - необходима качественная ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен рекламный видеоролик для соцсетей

    Здравствуйте! Нужен рекламный видеоролик: 1. Анимировать логотип компании 2. Смонтировать небольшое видео с услугами компании с озвузкой для сайта и соцсетей 3. Хотели бы получить предложения как лучше сделать и какие исходные ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо переделать выпадающее меню на сайте

    Добрый день! Необходимо переделать выпадающее меню на корпоративном сайте под управлением CMS Wordpress, чтобы оно было удобно при пользовании на ПК и в адаптивном варианте. Без использования каких-либо плагинов

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать ПО

    Добрый день! Необходимо написать простое ПО для небольшой фирмы. А именно, необходима программа для ведения сотрудником базы клиентов (таблица в приложении), также хотелось бы, что бы программа была сетевая, каждый сотрудник мог вести свою отдельную ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Написать ПО
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличная работа! Однозначно рекомендую!
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