Контент-менеджер

Опыт работы

контент-менеджер официальных сайтов: vrudenko.com и pizza-maximus.com

с 11.2007 по 2012

Рестораны Виктора Руденко (Ресторанный бизнес)

Ежедневное наполнение сайтов новостями, афишей мероприятий, создание и поддержание в актуальном состоянии новых разделов. Модерация форума. Ответы на вопросы клиентов по электронной почте.

С 2012 года:

- Проект познавательных видео Obzornoe.tv (Ответственность за контент полностью была на мне)

- Агрегатор познавательных видео Videoriver.ru (Наполнил проект более чем 10 тыс. видео,поддерживал группы проекта в соц.сетях)

C 2014 года:

Администратор онлайн-кинотеатра. Ежедневное добавление новинок кино и сериалов.

Образование

Высшее

с 06.1999 по 06.2004

Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, Факультет Культуры, рекламная и выставочная деятельность, Санкт-Петербург.

Навыки работы с компьютером, ПО:

Администрирование сайтов на системах: MODx,Joomla,Clipbucket