Опыт работы
контент-менеджер официальных сайтов: vrudenko.com и pizza-maximus.com
с 11.2007 по 2012
Рестораны Виктора Руденко (Ресторанный бизнес)
Ежедневное наполнение сайтов новостями, афишей мероприятий, создание и поддержание в актуальном состоянии новых разделов. Модерация форума. Ответы на вопросы клиентов по электронной почте.
С 2012 года:
- Проект познавательных видео Obzornoe.tv (Ответственность за контент полностью была на мне)
- Агрегатор познавательных видео Videoriver.ru (Наполнил проект более чем 10 тыс. видео,поддерживал группы проекта в соц.сетях)
C 2014 года:
Администратор онлайн-кинотеатра. Ежедневное добавление новинок кино и сериалов.
Образование
Высшее
с 06.1999 по 06.2004
Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, Факультет Культуры, рекламная и выставочная деятельность, Санкт-Петербург.
Навыки работы с компьютером, ПО:
Администрирование сайтов на системах: MODx,Joomla,Clipbucket