vladsinkovkirtis

[b]В IT-студию требуется творческий и креативный UI/UX дизайнер[/b]. Опыт не обязателен, обязательно желание развиваться в этом направлении. Также для студентов без опыта и навыков есть вакансия разнорабочего. Мы предоставляем широкий спектр услуг: дизайн пользовательского интерфейса (UI), опыт ...
Влад Сіньков vladsinkovkirtisvladsinkovkirtis
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 месяца назад
В инди-команду требуется C#-программист с опытом работы на Шарпе в разных направлениях [url=https://asp.net/]Asp.Net[/url] или Unity. Требования: - Умение заканчивать задачи на 100% без тысяч правок после дедлайна - Подключение сторонних продуктов (библиотеки, API) по документации - Разработка собственных решений - ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
В IT-студию требуется энергичный и креативный менеджер, который способен найти клиента в пустыне и продать ему песок. Опыт не обязателен, обязательно желание развиваться в этом направлении. Также для студентов без опыта и навыков есть вакансия разнорабочего. Мы ...Управление продажаминет заявокЗакрыт4 месяца назад
В IT-студию требуется энергичный и креативный менеджер, который способен найти клиента в пустыне и продать ему песок. Опыт не обязателен, обязательно желание развиваться в этом направлении. Также для студентов без опыта и навыков есть вакансия разнорабочего. [b]Мы ...Управление продажами4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
В инди-команду требуется C#-программист с опытом работы на Шарпе в разных направлениях Asp.Net или Unity. [b]Требования:[/b] - Умение заканчивать задачи на 100% без тысяч правок после дедлайна - Подключение сторонних продуктов (библиотеки, API) по документации - Разработка собственных решений - ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо сформировать торговое предложения (IT сфера) + коммуникация с представителем компании. Подробности в личку.Управление продажами2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Задача состоит в создании простого ленддинга на автомобильную тематику. В данном случае основная цель лендинга – привлечь внимание потенциальных клиентов, заинтересованных в автомобилях. Разработка привлекательного и современного дизайна, соответствующего тематике. Важно создать эстетически привлекательный и ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо сдать отчёт на ФОП 3 групыБухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Программа сопоставления расхода топлива и пробега на C# 1. Описание задачи: - Разработать программу на языке C#, которая позволит пользователю вводить данные о расходе топлива и пробеге автомобиля и сопоставлять их для дальнейшего ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходим копирайтер который напишет текст для сайтаПродающие тексты12 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужно готовую вёрстку поставить на WordPress, скрин прикрепил. Указывайте цену и сроки!Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Сделать 10 копипаст анимаций примерно 15 с. каждая для портфолио по шаблонуАнимация7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Добрый день, коллеги! Я представляю группу фрилансеров. Мы объединились, чтобы делать заказы быстрее, лучше, больше... да и веселее. В данный момент нас 4 человека. Но будем рады видеть в своей команде как ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо разработать приложение на языке C#, которое позволит пользователям установить таймер для упражнений и контролировать продолжительность своих упражнений. Обязательно указывайте цену и сроки!Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо настроить рекламную кампанию в Google Ads для привлечения новых клиентов (сайта курсов) [url=http://sharp-learn.dobriy-coder.com/]http://sharp-learn.dobriy-coder.com/[/url] Указывайте примерную стоимость и сроки!Контекстная реклама12 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужно готовую вёрстку поставить на WordPress, скрин прикрепил. Указывайте цену и сроки!Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт9 месяцев назад
[b]Потрібен копірайт для Лендінгу курсів по C#[/b] Заповніть лендінг (Скрін прикріпив). Потрібен текст який зможе заохотити людей до курсу. Пишіть приблизну ціну та терміни. !!Важливо, щоб текст був цікавим та зрозумілим для людей які не розуміються ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужен калькулятор расчёта диеты для спортсменов. (С#) Пример ( https://calculator-online.net/ru/calorie-calculator/ )Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо сверстать лендинг. Оптимизация PageSpeed должна быть 90+ Указывайте примерную стоимость и сроки!HTML-верстка84 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо настроить рекламу в Google Ads, для сайта курсов. http://sharp-learn.dobriy-coder.com/ Указывайте примерную стоимость и сроки!Контекстная реклама15 заявокЗакрыт10 месяцев назад