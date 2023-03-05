vladsinkovkirtis

Влад Сіньков vladsinkovkirtis

 
32 годаУкраина/Одесса
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей