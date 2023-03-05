vladsinkovkirtis

В IT-студию требуется энергичный и креативный менеджер, который способен найти клиента в пустыне и продать ему песок. Опыт не обязателен, обязательно желание развиваться в этом направлении. Также для студентов без опыта и навыков есть вакансия разнорабочего. Мы ...