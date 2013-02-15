Доброго дня! Необходимо реализовать микроразметку на сайте (только на главной) - https://demontazh-mo.ru/
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток! Необходимо подредактировать объявление в Corel ( вставить другой текст ). Шаблон в приложении.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть готовые иконки, около 10 (небольшие картинки в PNG), их необходимо перерисовать, поменяв цвета и стиль. Жду ваших предложений.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо подправить таблицу через css, сделать её красивее (добавить тени, стили и тд.)HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется контент менеджер для наполнения сайтов под управлением Joomla. Наполнение сайта готовым текстом, предоставляется готовый текст с выделенными ключами. Его нужно перенести на сайт, соблюдая валидацию кода. Так же будут фотки, ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо перенести интернет магазин на движке VamShop на другой хостинг. Так же есть ещё один магазин на том же самом движке Vam Shop, его нужно перенести на то же хостинг. ...Управление проектами9 заявокЗакрыт11 лет назад
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Задача - переделать шапку сайта.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Задачи: 1.Подредактировать модуль на Virtuemart.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад