vmir-w

Владимир vmir-w

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
9 баллов
10 лет назад
Необходимо подправить таблицу в css
CSS
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Работа выполнена быстро и качественно в соответствии с ТЗ. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Подредактировать объявление в CorelDrow
Спасибо за приятное общение и быструю оплату!
Быстро, чётко, тз соблюдено.
Ответный отзыв
icondi
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать иконки по образцу
Хороший заказчик. Продуктивно и слаженно поработали. Оплата без намека на задержки. Рекомендую!
Дмитрий все сделал оперативно в соответствии с ТЗ. Работой доволен!
Ответный отзыв
avroraklg
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Шапка сайта
Владимир-приятный в общении заказчик. Особая благодарность за то, что оплатил удобным мне способом, не настаивая на своем) Спасибо за сотрудничество!
Работа была выполнена быстро и в соответствии с тз, было приятно общаться и работать.
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