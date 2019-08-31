vojager12

Алексей vojager12

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт под ключ

    $600

    Нужен сайт под ключ, ТЗ в общих чертах прикрепляю. Рассматриваю самописные на фреймворках: yii2 или laravel. Предлагайте, обсудим. Точный ТЗ по функционалу и макет страниц имеются, могу скинуть.

    LaravelYii
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется копирайтер/рерайтер статей для сайта о животных

    Готовим контент для верстки сайта, тематика – породы собак. Необходимо подготовить статьи о породах по типу сайтов-образцов. С некоторыми корректировками и пожеланиями. Работа легкая, но информация должна быть оригинальной, 30-50% или взята не с одного ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Эскиз для пошива одежды для собак

    Требуется дизайнер для разработки линии одежды для собак разных размеров и типов: от носков и вязанных кофт, до зимних курток и шапочек.  Требуется креативный человек, с которым мы будем плотно сотрудничать: полная свобода фантазии, ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Многостраничный сайт под ключ

    Требуется разработка дизайна, программирование, SEO оптимизация, полностью готовый сайт.  Тематика – собаки и прочие животные.  С примерным ТЗ Вы можете ознакомиться в прикрепленных файлах. Возможно привлечение отдельных людей для дизайна и ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад