Готовим контент для верстки сайта, тематика – породы собак. Необходимо подготовить статьи о породах по типу сайтов-образцов. С некоторыми корректировками и пожеланиями. Работа легкая, но информация должна быть оригинальной, 30-50% или взята не с одного ...