Нужен сайт под ключ, ТЗ в общих чертах прикрепляю. Рассматриваю самописные на фреймворках: yii2 или laravel. Предлагайте, обсудим. Точный ТЗ по функционалу и макет страниц имеются, могу скинуть.
Действие аккаунта приостановлено!
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Требуется дизайнер для разработки линии одежды для собак разных размеров и типов: от носков и вязанных кофт, до зимних курток и шапочек. Требуется креативный человек, с которым мы будем плотно сотрудничать: полная свобода фантазии, ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработка дизайна, программирование, SEO оптимизация, полностью готовый сайт. Тематика – собаки и прочие животные. С примерным ТЗ Вы можете ознакомиться в прикрепленных файлах. Возможно привлечение отдельных людей для дизайна и ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт6 лет назад