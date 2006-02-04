Нужно сделать систему для дистанционного обучения, наподобие www.marratech.com, только функционал попроще. Желающим вышлю ТЗ. Интересует сроки и ориентировочная стоимость.
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- Веб-программирование31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать портал с функциональной CMS, который будет интегрирован с CRM-системой. Под интеграцией подразумевается: 1. Данные из анкеты регистрации с сайта попадают в CRM. 2. Плюс статистика с какого сайта пришел клиент. 3. Организация рассылки во взаимодействии с CRM. 4. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать систему для дистанционного обучения, наподобие www.marratech.com, только функционал попроще. Желающим вышлю ТЗ. Интересует сроки и ориентировочная стоимость.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Сайт-визитка для элитного салона красоты, страниц 5-10. Стартовая и страницы с описанием услуг и цен и контактной информацией. Нужно сделать, в стиле салона. (Фотки будут позже). Салон отделан антиквариатом, персидские ковры в сочетании со матовым ...Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт18 лет назад