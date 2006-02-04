vortex

Гость vortex

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Интерграция CMS (например, Joomla) и CRM-системы

    Необходимо сделать портал с функциональной CMS, который будет интегрирован с CRM-системой. Под интеграцией подразумевается: 1. Данные из анкеты регистрации с сайта попадают в CRM. 2. Плюс статистика с какого сайта пришел клиент. 3. Организация рассылки во взаимодействии с CRM. 4. ...

    PHPJoomla
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Система дистанционного обучения

    Нужно сделать систему для дистанционного обучения, наподобие www.marratech.com, только функционал попроще. Желающим вышлю ТЗ. Интересует сроки и ориентировочная стоимость.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта элитного салона красоты

    $500

    Сайт-визитка для элитного салона красоты, страниц 5-10. Стартовая и страницы с описанием услуг и цен и контактной информацией. Нужно сделать, в стиле салона. (Фотки будут позже). Салон отделан антиквариатом, персидские ковры в сочетании со матовым ...

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    18 лет назад