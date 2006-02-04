Необходимо сделать портал с функциональной CMS, который будет интегрирован с CRM-системой. Под интеграцией подразумевается: 1. Данные из анкеты регистрации с сайта попадают в CRM. 2. Плюс статистика с какого сайта пришел клиент. 3. Организация рассылки во взаимодействии с CRM. 4. ...