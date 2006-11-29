- Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать электронную биржу товаров. Основные требования: -использование модулей оплаты WM, по банковским картам и смс оплата -добавление пунктов пользователями осуществляется только зарегистрированными пользователи, после оплаты и после прверки модератором -на сайте отображается часть информации, которую размещают пользователи или ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуются уникальные обзоры игрКопирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно поднять сайт в первую дестятку в яндексе, рамблере, гугле по запросам: агенство недвижимости, аренда, сдать, снять и т.п.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Производится набор веб-дизайнеров, художников, веб-программистов в студию веб-дизайна. Обр ICQ 250460575, тел +380954183759, +380686952131, mailto:[email protected]Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо поднять тИЦ и PR для сайта http://f-money.com Предложения оставляете сдесь или стучите в ICQ 250460575Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт17 лет назад