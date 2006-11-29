vovan1

Гость vovan1

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Обзоры игр
Отличный заказчик! Рекомендую.
Ксеня очень качественно и быстро выполняет работу. Я очень доволен. А еще Ксения очень приятная в общении девушка.
Ответный отзыв