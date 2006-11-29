Нужно создать электронную биржу товаров. Основные требования: -использование модулей оплаты WM, по банковским картам и смс оплата -добавление пунктов пользователями осуществляется только зарегистрированными пользователи, после оплаты и после прверки модератором -на сайте отображается часть информации, которую размещают пользователи или ...