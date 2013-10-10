Написать утилиту под MAC требования чтобы можно было открыть через нее изображение и отстортировать все пиксели с изображения по -цветовому тону (Hue) -свету (luminance) -насыщенности(Saturation) -по близости к заданному цвету (proximity) по возможности предусмотреть экспорт полученного градиента в gdr ...