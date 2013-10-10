vsemchik

Виталий Семчик vsemchik

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужна утилита под mac или web скрипт

    Написать утилиту под MAC требования чтобы можно было открыть через нее изображение и отстортировать все пиксели с изображения по -цветовому тону (Hue) -свету (luminance) -насыщенности(Saturation) -по близости к заданному цвету (proximity) по возможности предусмотреть экспорт полученного градиента в gdr ...

    Photoshop
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад