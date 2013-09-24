Нужна утилита под mac или web скрипт

Система призвана автоматизировать расчёт стоимости доставки строительных материалов с базы заказчику. Результат её работы – число, представляющее собой самую низкую стоимость заказа. Пользователь выбирает строительный материал и пункт доставки. Система рассчитывает стоимость заказа и предлагает перечень ...
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Написать утилиту под MAC
требования
чтобы можно было открыть через нее изображение и отстортировать все пиксели с изображения по
-цветовому тону (Hue)
-свету (luminance)
-насыщенности(Saturation)
-по близости к заданному цвету (proximity)
по возможности предусмотреть экспорт полученного градиента в gdr формат (формат градиента в Adobe photoshop)
оплата договорная
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