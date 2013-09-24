Нужна утилита под mac или web скрипт

Пока нет ясности, что именно нужно сделать. Но необходимо иметь понимание того, что сделать можно. Есть несколько сценариев, о которых можно вкратце рассказать так: 1. видео с альфа-каналом на маркере (визитная карточка); 2. трехмерка на маркере; 3. трехмерка ...