Разработка ретранслятора (NMEA-0183 - Транснавиг.)

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Нужно разработать ретранслятор (желательно на JAVA). Принимать данные по протоколу yandex/2gis (он же NMEA-0183). Отправлять по протоколу Транснавигации.

Описание протокола Транснавигации имеется.

Также есть парсер NMEA http://habrahabr.ru/post/132493/

10 лет назад
iimya
Тимур 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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