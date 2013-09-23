Разработка ретранслятора (NMEA-0183 - Транснавиг.)

Нужен программист знающий python. Задача заключается в оптимизации функций готового скрипта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать ретранслятор (желательно на JAVA). Принимать данные по протоколу yandex/2gis (он же NMEA-0183). Отправлять по протоколу Транснавигации.
Описание протокола Транснавигации имеется.
Также есть парсер NMEA http://habrahabr.ru/post/132493/
- Похожие заказы
- $50Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Есть простое задание написать быстро конвертер из xls(x) в xml конвертер. более детальная информация - по запросу бюджет - 20 долл кто желает сразу указывайте куда скидывать тех заданиеПрикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужен плагин metamod (желательно без AMXX) для автоматического проведения pracc'ов Команды плагина: .r .ready - Игрок готов .s .status - Текущий статус игры Логика работы плагина: После включения сервера плагин ожидает, пока 10 игроков зайдут на сервер и напишут .ready Как ...Закрыт10 лет назад
Суть задания в том что бы автоматизировать пере заливку файлов с одного места в другое, так же автоматизировать перенос описания и размещение его в указанном месте.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется написать парсер/бот лотов на продажу на сайте http://www.offgamers.com/buyback.php Под конкретные разделы. При наличии активного лота нужно кликать на ссылку sell this. На следующей странице заполнять 2 поля: сумму в лоте (указаную из текущего наличия) ...Закрыт10 лет назад
- $50
Нужно сделать таблицу в эксель для ведения учета услуг, доходов, расходов. Услуги сделать артиклями. Лучше объясним при личном контакте.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо написать программу, выполняющую следующее: 1. Заходит на сайт 2. Проводит выборку объектов по критерию и фильтрам 3. Формирует удобночитаемый список выбранных объектов 4. Выводит на печать Вопросы в личку.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад
Плагин WORD 2010 Нужно, чтобы функция найти-заменить брала данные из внешнего файла и автоматически меняла слова по заданным в этом файле регулярному выражению и пар английское слово-русское слово. Более подробно в ТЗ. Срок 7-10 дней. Бюджет – предлагайте.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
Разработать программу, которая извлекает из памяти внешнего работающего приложения определённые данные по шаблону. Подробнее во вложенном файле.Закрыт10 лет назад
- $155
Пожалуйста, отликайтесь только, если имеете серьезный опыт работы с QT и 100% знаете, как реализовать задачу. 1. Логика работы 1) приложение заходит на https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?__u=4341627012&__c=7745316612&__o=ktr 2) авторизуется (список аккаунтов для авторизации и сайтов берется из БД) 3) нажимает меню ИНСТРУМЕНТЫ ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад