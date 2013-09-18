Необходимо разработать программу

Программа для ПК, считывание информации онлайн 2-х параметров об изменениях на одном cайте и оповещения пользователя об изменениях. Время исполнения 5 - 7 дней. Оплата только за полную выполненную работу. Предоплат не делаем. Более расширенное описание ТЗ при заинтересованности. Пишите ...
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Необходимо написать программу, выполняющую следующее:
1. Заходит на сайт
2. Проводит выборку объектов по критерию и фильтрам
3. Формирует удобночитаемый список выбранных объектов
4. Выводит на печать
Вопросы в личку.
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