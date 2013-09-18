Написать программу для автоматизации работы службы

Программа для ПК, считывание информации онлайн 2-х параметров об изменениях на одном cайте и оповещения пользователя об изменениях. Время исполнения 5 - 7 дней. Оплата только за полную выполненную работу. Предоплат не делаем. Более расширенное описание ТЗ при заинтересованности. Пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать программу, Служба выезда на дом, фиксация заявок, статус заявки, сумма по заявке. В итоге, подсчет по сотрудникам, кто сколько заработал. Сохранение в PDF и отправка по email.
От исполнителя,программу не продавать в 3 руки, готовность дорабатывать Софт, если по нашей ошибке, то платно.
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