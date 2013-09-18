Написать программу для автоматизации работы службы

Написать программу, Служба выезда на дом, фиксация заявок, статус заявки, сумма по заявке. В итоге, подсчет по сотрудникам, кто сколько заработал. Сохранение в PDF и отправка по email.

От исполнителя,программу не продавать в 3 руки, готовность дорабатывать Софт, если по нашей ошибке, то платно.