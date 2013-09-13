Откомпилировать KDE4

Задание для специалистов в среде Linux.

Нужно поставить на свою Ubuntu Saucy все зависимости и откомпилировать последнюю стабильную KDE4 из Git разработчика (не из deb-src Ubuntu) с debug-инфой и без оптимизации. Записать список всех произведённых действий начиная от команды apt-get build-dep.

Начинающие программисты Welcome! Объясню всё что нужно делать.