Специалист по платежным системам

Ищем специалиста обладающего знаниями в сфере международных платежных систем!

Что нужно делать:

Подбор и разработку систем снятия средств и поплнение счета от пользователей сайта проекта (пользователи из Южная и Северная Америка, Европа, СНГ, Азия).

Интересующие системы:

ACH (ввод и вывод средств)

Wire Transfer (ввод и вывод средств)

Local Funds Transfer (ввод и вывод средств)

PayPal (ввод и вывод средств)

Credit/Debit card (ввод и вывод средств)

Skrill (ввод и вывод средств)

Neteller (ввод и вывод средств)

Payoneer (ввод и вывод средств)

Работа предполагает:

полный цикл концептуальной и технической разработки: от идеи до оценки коммерческого эффекта;

ведение активной переписки и устных переговоров с крупными мировыми платёжными процессорами и банками;

тесное сотрудничество с тех.командой, дизайнерами, статистиками, аналитиками, веб-маркетологами, командой поддержки пользователей, специалистами по контенту;

Профессиональные требования:понимание процессов e-commerce и методов монетизации за счёт конвертации интернет-траффика;

знание способов/опыт организации защиты от мошенничества в интернет индустрии (fraud protection);

базовое понимание механизмов работы пеймент процессов (Merchant Account, Payment Gateway, Payment Processors, etc);

знание способов/опыт внедрения/поиска платёжных систем и расширения функциональности существующих;

хороший английский.

ВАЖНО!

Пожалуйста, присылайте свое предложение по реализации выше указанных задач! Без конкретного предложения резюме не будет рассматриваться! Нам нужен специалист по реализации платежных систем на ввод и вывод средств с онлайн портала! Спасибо!