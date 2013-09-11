Клиент, сервер клуба

Нужна программа-браузер с определенными настройками замедляющих передачу данных при лайв-трансляции. Или второй вариант: написать прокси сервер с определенными настройками, анонимность значения не имеет. Плюс желательно к нему простая программка браузер где этот прокси сервер будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Серверна частина:
Програма розробляєтеся для надання інформаційних послуг членам клубу, генерування місій, ведення статистики, виконувати перевірки добросовісності виконавців, відслідковувати виконання місій, та оформлень замовлень на розкрутку матеріалів користувачів в соціальних мережах.
За допомогою програми користувачі зможуть швидко зробити замовлення, перевірити стан замовлення, переглянути список місій, виконати місії.
Клієнтська частина:
Програма розробляєтеся для доступу клієнтів до серверу клубу, отримання місій, виконання місій, оформлень замовлень на розкрутку матеріалів користувачів в соціальних мережах.
За допомогою програми користувачі зможуть швидко зробити замовлення, перевірити стан замовлення, переглянути список місій, виконати місії.
- Похожие заказы
- $500Прикладное ПО11 заявокЗакрыт10 лет назад
В двух словах: Необходимо написание ПО (модуль, как составная часть), которое будет создавать базу данных xml-документов. База будет периодически пополняться. База должна иметь возможность выдавать по запросам необходимые пользователю данные. При написании модуля должна быть учтена возможность ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Добрый день. Есть небольшая задача. Среда разработки Embarcadero Delphi XE4, базы данных - MS SQL Server, используемые компоненты - Timage, TSQLConnection, TSQLQuery. В Timage успешно сканируется изображение в формате Jpeg. Задача: по нажатию кнопки это изображение из Timage нужно ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать совсем несложные макросы в Excel. Более подробно, что необходимо сделать написано в ТЗ. Если необходимо что то пояснить, пишите. В архиве находятся файлы: 1. Эксель - где нужно писать макросы и формы с которыми нужно работать. 2. ...Завершен10 лет назад
Ищем специалиста обладающего знаниями в сфере международных платежных систем! Что нужно делать: Подбор и разработку систем снятия средств и поплнение счета от пользователей сайта проекта (пользователи из Южная и Северная Америка, Европа, СНГ, Азия). Интересующие системы: ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
В общем требуется создать программу, которая при вводе названия песни через некоторое время сможет вывести караоке на эту песню. Хочется узнать: можно ли это реализовать, как лучше это реализовать, сколько это будет стоить.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть накладная в экселе. второй столбик артикуль. после него добавить столбик и в соответствии с артикулем внести штрихкод. соответствие артикуля штрихкоду берем из второго файла. Первая строчка не находится. в случаи не нахождении соответствия просим ...Завершен10 лет назад
Нужен скрипт на AppleScript/Automator для обработки pdf- и jpeg-файлов. Основные требования: 1 Скрипт должен работать под управлением MacOS 10.6.8 и старше 2. Читать и писать txt- и xml-файлы 3. Читать и писать в базу данных 4. Считывать и загружать ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
Уважаемые программеры или просто пользователи! Ищется специалист для консультации и дальнейшей настройке программы Zenno Poster . Кто часто работает с программой, создал в ее интерфейсе не один проект и может создать еще пару-тройку для меня, а ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать инсталятор для программы, который развернет платформу .NET 4.5 и саму программу на клиентском компьюетере.Завершен10 лет назад