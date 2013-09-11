Необходимо программное обеспечение

В двух словах: Необходимо написание ПО (модуль, как составная часть), которое будет создавать базу данных xml-документов. База будет периодически пополняться.

База должна иметь возможность выдавать по запросам необходимые пользователю данные.

При написании модуля должна быть учтена возможность работы через интернет: как запрашивать информацию, так и предоставлять ее.

Стоимоть работ: 15000 руб

Сроки работ устанавливаются персонально