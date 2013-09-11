Небольшая задача. Delphi + Jpeg + MS SQL server

Добрый день.

Есть небольшая задача.

Среда разработки Embarcadero Delphi XE4, базы данных - MS SQL Server, используемые компоненты - Timage, TSQLConnection, TSQLQuery.

В Timage успешно сканируется изображение в формате Jpeg.

Задача: по нажатию кнопки это изображение из Timage нужно записать в поле "doc" типа Image в таблице "docs" (используя TSQLQuery). По нажатию на вторую кнопку изображение из этого же поля загружается обратно в Timage. По нажатию на третью кнопку это изображение из Timage отправляется на печать.

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