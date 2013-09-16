Специалисты ASP.NET, Oracle, IIS

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Искомые знания и опыт: ASP.NET, Oracle, IIS, общие знания, умение быстро сориентироваться в проблеме.

Объект – программный комплекс.

Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества):

- техническая поддержка, решение текущих проблем пользователей;

- рассмотрение заявок пользователей, подготовка ответов;

- выполнение настроек и обновление;

- прочее (вопросы достаточно разноплановые).

В ответе по данной вакансии прошу обязательно указывать:

- компетенции в обозначенной сфере;

- формат занятости, в частности, когда находитесь на связи, сколько можете уделять времени проекту;

- пожелания по оплате (почасовая ставка).

Oracle
10 лет назад
alexeei
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен софт для в Vk.com

    $250

    Разработать софт для сообщества в сети Vk.com: в конкретно созданной группе нужно реализовать возможность, чтобы обычные стандартные пользователи ВК могли анонимно предложить новость и анонимно ее откомментировать, под своими придуманными псевдонимами. Программист должен знать возможности ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Откомпилировать KDE4

    $20

    Задание для специалистов в среде Linux. Нужно поставить на свою Ubuntu Saucy все зависимости и откомпилировать последнюю стабильную KDE4 из Git разработчика (не из deb-src Ubuntu) с debug-инфой и без оптимизации. Записать список всех произведённых действий ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка программы на C#

    Программа парсит информацию с различных сайтов и собирает данные, основные алгоритмы разработаны осталось обьеденить все вместе. Нужно эти данные упорядочить привести в нормальный вид, структурировать и доделать некоторые другие функции. От вас нужно знание HttpWebRequest POST, ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Клиент, сервер клуба

    Серверна частина: Програма розробляєтеся для надання інформаційних послуг членам клубу, генерування місій, ведення статистики, виконувати перевірки добросовісності виконавців, відслідковувати виконання місій, та оформлень замовлень на розкрутку матеріалів користувачів в соціальних мережах. За допомогою програми користувачі зможуть швидко ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо программное обеспечение

    В двух словах: Необходимо написание ПО (модуль, как составная часть), которое будет создавать базу данных xml-документов. База будет периодически пополняться. База должна иметь возможность выдавать по запросам необходимые пользователю данные. При написании модуля должна быть учтена возможность ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшая задача. Delphi + Jpeg + MS SQL server

    $10

    Добрый день. Есть небольшая задача. Среда разработки Embarcadero Delphi XE4, базы данных - MS SQL Server, используемые компоненты - Timage, TSQLConnection, TSQLQuery. В Timage успешно сканируется изображение в формате Jpeg. Задача: по нажатию кнопки это изображение из Timage нужно ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать макросы в Excel

    Необходимо написать совсем несложные макросы в Excel. Более подробно, что необходимо сделать написано в ТЗ. Если необходимо что то пояснить, пишите. В архиве находятся файлы: 1. Эксель - где нужно писать макросы и формы с которыми нужно работать. 2. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Специалист по платежным системам

    Ищем специалиста обладающего знаниями в сфере международных платежных систем! Что нужно делать: Подбор и разработку систем снятия средств и поплнение счета от пользователей сайта проекта (пользователи из Южная и Северная Америка, Европа, СНГ, Азия). Интересующие системы: ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад