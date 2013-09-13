Нужен софт для в Vk.com

Нужен парсер товаров, описание товаров, нужен скрипт для размещения в соц сети "Вконтакте" "Одноклассники" автоматизировано
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Разработать софт для сообщества в сети Vk.com: в конкретно созданной группе нужно реализовать возможность, чтобы обычные стандартные пользователи ВК могли анонимно предложить новость и анонимно ее откомментировать, под своими придуманными псевдонимами.
Программист должен знать возможности и ограничения Vk.com.
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