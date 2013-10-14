Необходимо доделать проект на Delphi 7

Владислав - один из лучших программистов, с которым довелось сотрудничать. Терпеливый, внимательный, вникает в суть задачи, и более того, если задача срочная, работает и по ночам. Хочу от всей души поблагодарить за выполненную программу, я очень довольна! И пожелать конечно же, побольше проектов и успехов на фриланс стороне :)