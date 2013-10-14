Необходимо доделать проект на Delphi 7

Программа для ПК, считывание информации онлайн 2-х параметров об изменениях на одном cайте и оповещения пользователя об изменениях. Время исполнения 5 - 7 дней. Оплата только за полную выполненную работу. Предоплат не делаем. Более расширенное описание ТЗ при заинтересованности. Пишите ...
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Есть проект на Делфи 7, под виндовс. Обычное оконное приложение.
Надо сделать:
1) просчет коэффициентов a1, a2, a3
2) вывод зависимости, которая получилась
3) прогноз
4) * график зависимостей (если времени хватит)
Скрины и описание прикреплены к проекту.
Необходимо сделать как можно быстрее. Идеально - к завтра утру, вечеру.
На первый взгляд описание может показаться запутанным, объясню все по скайпу (делала программу сама). Мой СКАЙП: kizcatherine
Оплата по ЯД, вебмани.
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