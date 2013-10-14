Необходимо доделать проект на Delphi 7

$250
Прикладное ПОЗавершен1 заявка257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть проект на Делфи 7, под виндовс. Обычное оконное приложение.

Надо сделать:

1) просчет коэффициентов a1, a2, a3

2) вывод зависимости, которая получилась

3) прогноз

4) * график зависимостей (если времени хватит)

Скрины и описание прикреплены к проекту.

Необходимо сделать как можно быстрее. Идеально - к завтра утру, вечеру.

На первый взгляд описание может показаться запутанным, объясню все по скайпу (делала программу сама). Мой СКАЙП: kizcatherine

Оплата по ЯД, вебмани.

Delphi
10 лет назад
E-Cat
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
norfolk_86
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$200
1 день
Владислав - один из лучших программистов, с которым довелось сотрудничать. Терпеливый, внимательный, вникает в суть задачи, и более того, если задача срочная, работает и по ночам. Хочу от всей души поблагодарить за выполненную программу, я очень довольна! И пожелать конечно же, побольше проектов и успехов на фриланс стороне :)
.
  • Похожие заказы

  • Программа на ПК проверка данных

    $70

    Программа для ПК, считывание информации онлайн 2-х параметров об изменениях на одном cайте и оповещения пользователя об изменениях. Время исполнения 5 - 7 дней. Оплата только за полную выполненную работу. Предоплат не делаем. Более расширенное описание ТЗ при заинтересованности. Пишите ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Delphi --> C

    Есть небольшой код на Delphi, требуется его перевести на С. UPD: уточнение, рабочий exe делать не нужно, просто тело пары функций

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Специалисты ASP.NET, Oracle, IIS

    Искомые знания и опыт: ASP.NET, Oracle, IIS, общие знания, умение быстро сориентироваться в проблеме. Объект – программный комплекс. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества): - ...

    Oracle
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен софт для в Vk.com

    $250

    Разработать софт для сообщества в сети Vk.com: в конкретно созданной группе нужно реализовать возможность, чтобы обычные стандартные пользователи ВК могли анонимно предложить новость и анонимно ее откомментировать, под своими придуманными псевдонимами. Программист должен знать возможности ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Откомпилировать KDE4

    $20

    Задание для специалистов в среде Linux. Нужно поставить на свою Ubuntu Saucy все зависимости и откомпилировать последнюю стабильную KDE4 из Git разработчика (не из deb-src Ubuntu) с debug-инфой и без оптимизации. Записать список всех произведённых действий ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка программы на C#

    Программа парсит информацию с различных сайтов и собирает данные, основные алгоритмы разработаны осталось обьеденить все вместе. Нужно эти данные упорядочить привести в нормальный вид, структурировать и доделать некоторые другие функции. От вас нужно знание HttpWebRequest POST, ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Клиент, сервер клуба

    Серверна частина: Програма розробляєтеся для надання інформаційних послуг членам клубу, генерування місій, ведення статистики, виконувати перевірки добросовісності виконавців, відслідковувати виконання місій, та оформлень замовлень на розкрутку матеріалів користувачів в соціальних мережах. За допомогою програми користувачі зможуть швидко ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо программное обеспечение

    В двух словах: Необходимо написание ПО (модуль, как составная часть), которое будет создавать базу данных xml-документов. База будет периодически пополняться. База должна иметь возможность выдавать по запросам необходимые пользователю данные. При написании модуля должна быть учтена возможность ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад