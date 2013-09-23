Delphi --> C

Прикладное ПОЗавершен4 заявки208 просмотров
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Есть небольшой код на Delphi, требуется его перевести на С.

UPD: уточнение, рабочий exe делать не нужно, просто тело пары функций

Delphi
10 лет назад
flexx
46 летУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Keeper89
Юрий 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв
10 лет назад
$20
1 день
Грамотный, вдумчивый, ответственный человек и исполнитель, быстро, четко выполнил задание, молодец
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