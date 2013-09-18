Программа для VK.com

Программа для ПК, считывание информации онлайн 2-х параметров об изменениях на одном cайте и оповещения пользователя об изменениях. Время исполнения 5 - 7 дней. Оплата только за полную выполненную работу. Предоплат не делаем. Более расширенное описание ТЗ при заинтересованности. Пишите ...
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ТЗ
Необходимо создать программный продукт, который обладает следующими функциями:
1. Осуществляет поиск 300 самых популярных пабликов и групп социальной сети "Вконтакте" (в том числе которых нет в пользовательском поиске VK) по следующим критериям:
а. Общее количество подписчиков;
б. Ежедневный прирост;
в. Охват подписчиков;
г. ....
2. Осуществляет поиск 10 самых популярных постов в каждом из 300 пабликов из п.1 данного ТЗ.
3. Осуществляет вывод информации, указанной в п.1,2 данного ТЗ, в отдельно созданный паблик Х с вики-меню. Вывод информации осуществляется в виде аватара паблика (группы) с кратким описанием и 3-мя самыми популярными постами данного публика (группы), которые работают как ссылки. Все найденные паблики (группы) распределяются по тематикам вики-меню (например бизнес, красота и здоровье и т.п.), созданным в указанном выше паблике Х.
4. Указанные в п. 1,2,3 данного ТЗ действия выполняются автоматически после запуска программного продукта с поиском по определенным критериям. Кроме того, вся выведенная в паблик Х информация имеет возможность автоматического обновления от 1 до 30 раз в день.
5. В процессе работы с программным продуктом допускаются незначительные изменения и дополнения к данному ТЗ при письменном согласии обеих сторон.
6. Оплата работы Исполнителя осуществляется после приемки выполнения работы Заказчиком.
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