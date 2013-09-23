Написать макрос для excel

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Имеются однотипные каждодневные отчеты в формате excel, которые ежедневно сохраняются в одну папку. В этой же папке лежит файл Stat.xls. Необходимо для файла Stat.xls разработать макрос, при запуске которого автоматически собирались бы данные из каждодневных отчетов из раздела IV BALANCE из столбца USD.

Даты и соответствующие им данные должны быть отсортированы по дате, слева на право от старой даты к более новой.

Если какого то параметра в текущем отчете за день нет, например такого как "Gross Profit or Loss", то в ячейке должен быть ноль.

Над столбцами с данными, должны проставляться даты, как это показано в примере в файле Stat.xls.

Данные должны собираться в Stat.xls без предварительного ручного открытия каждодневных отчетов.

10 лет назад
Poddubskiy
Алексей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
linkmaze
42 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$5
1 день
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