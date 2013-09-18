Разработать программу на Delphi XE.

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Разработать программу, которая извлекает из памяти внешнего работающего приложения определённые данные по шаблону. Подробнее во вложенном файле.

Delphi
10 лет назад
kolumb2011
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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