Приложение на базе QT

Пожалуйста, отликайтесь только, если имеете серьезный опыт работы с QT и 100% знаете, как реализовать задачу.

1. Логика работы

1) приложение заходит на https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?__u=4341627012&__c=7745316612&__o=ktr

2) авторизуется (список аккаунтов для авторизации и сайтов берется из БД)

3) нажимает меню ИНСТРУМЕНТЫ И АНАЛИЗ / ПЛАНИРОВЩИК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

4) нажимает меню ВАРИАНТЫ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

5) заполняет поле ЦЕЛЕВАЯ СТРАНИЦА

6) скачивает файл

7) goto 3)

ЭТО ВСЯ ЗАДАЧА

!!! Приложение должно поддерживать многопоточность (у каждого экземпляра свои куки) и работать на десктопе Win7 и сервере CentOS 6.4

2. Среда разработки

QT Creater 2.8.1

QT 4.8.5 MSVC 2010

3. Результат

Исходники приложения и среда для сборки приложения в Win7,8 и centOS 6.4

4.Оплата = 5000р

Делаете работу - присылаете бинариник - устраняете замечания - получаете оплату - присылаете исходники

- пополучаете следующий заказ на эту тему