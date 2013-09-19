Плагин для metamod на С++

Нужен плагин metamod (желательно без AMXX) для автоматического проведения pracc'ов

Команды плагина:

.r .ready - Игрок готов

.s .status - Текущий статус игры

Логика работы плагина:

После включения сервера плагин ожидает, пока 10 игроков зайдут на сервер и напишут .ready

Как только все игроки готовы плагин вызывает алиас делает три рестарта

Плагин отсчитывает 15 раундов, после чего просить игроков перехода за противоположную сторону

Потом плагин ждет, пока одна из команд не наберет 16 раундов, после чего через 3 минуты завершает работу сервера

Доп. требования:

1. Во время своей работы плагин ведет лог (допустим в текст. файл или базу данных) с такими действиями:

1.1 заход игрока на сервер(Ip, steamid)

1.2. выход игрока с сервера(steamid)

1.3 Текущий статус игры (warmup, knife, live, overgame)

1.3. убийство игрока (оружие, в голову или нет)

1.4. отправленых в чат сообщений игроков (логгирование say, say_team)

2. Плагин должен принимать в качестве входных параметров steamid игроков и не пускать игроков, для которых не прислан steamid

3. Плагин должен уметь отправлять информацию в текстовом формате на url ( формат get, вида log.php?gameid=***&action=startserver, log.php?gameid=***&action=killplayer&mur=Player1&died=Player2&headshot=1